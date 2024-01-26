Сенатор-республіканець говорить про "план Б" щодо допомоги Україні. Якщо не буде угоди
Сенатор від Республіканської партії Джон Тьюн заявив про "критичний момент" у питанні можливої угоди Сенату щодо безпеки кордону з Мексикою. Про це він сказав журналістам, цитує його Reuters.
За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб укласти угоду з демократами та Білим домом.
"А якщо ми не зможемо цього досягти, тоді перейдемо до плану Б", – сказав Тьюн.
Він зазначив: на цей час все ще робляться спроби дійти висновку, який "задовольнив би багатьох республіканців".
Раніше сенатори від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду з безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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