Сенатор-республіканець говорить про "план Б" щодо допомоги Україні. Якщо не буде угоди

Тьюн заявив: якщо не вийде досягти угоди щодо безпеки кордонів, то законодавці перейдуть до "плану Б"

Джон Тьюн (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Сенатор від Республіканської партії Джон Тьюн заявив про "критичний момент" у питанні можливої угоди Сенату щодо безпеки кордону з Мексикою. Про це він сказав журналістам, цитує його Reuters.

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За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб укласти угоду з демократами та Білим домом.

"А якщо ми не зможемо цього досягти, тоді перейдемо до плану Б", – сказав Тьюн.

Він зазначив: на цей час все ще робляться спроби дійти висновку, який "задовольнив би багатьох республіканців".

Раніше сенатори від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду з безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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