Сенатор-республиканец говорит о "плане Б" насчет помощи Украине. Если не будет соглашения

Тьюн заявил, что если не получится добиться соглашения по безопасности границ, то законодатели перейдут к "плану Б"

Джон Тьюн (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн заявил о "критическом моменте" в вопросе возможного соглашения Сената насчет безопасности границы с Мексикой. Об этом он сказал журналистам, цитирует его Reuters.

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По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы заключить соглашение с демократами и Белым домом.

"А если мы не сможем этого добиться, тогда мы перейдем к плану Б", — сказал Тьюн.

Он отметил, что на данный момент все еще предпринимаются попытки прийти к выводу, который "удовлетворил бы многих республиканцев".

Ранее сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лендкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине, нужно заключить уже сейчас.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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