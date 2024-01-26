Сенатор-республиканец говорит о "плане Б" насчет помощи Украине. Если не будет соглашения
Сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн заявил о "критическом моменте" в вопросе возможного соглашения Сената насчет безопасности границы с Мексикой. Об этом он сказал журналистам, цитирует его Reuters.
По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы заключить соглашение с демократами и Белым домом.
"А если мы не сможем этого добиться, тогда мы перейдем к плану Б", — сказал Тьюн.
Он отметил, что на данный момент все еще предпринимаются попытки прийти к выводу, который "удовлетворил бы многих республиканцев".
Ранее сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лендкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине, нужно заключить уже сейчас.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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