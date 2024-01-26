Республіканці проти ідеї Трампа зірвати угоду для допомоги Україні: Потрібно зробити зараз

Сенатори Лендкфорд і Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордонів необхідно укласти сьогодні

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Сенатори від Республіканської партії Джеймс Лендкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз. Про це повідомили кореспонденту CNN Ману Раджу.

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За словами Лендкфорда, він не сумнівається, що 45-й президент Дональд Трамп хоче "тільки ідеальної угоди" щодо кордону.

"Я теж про це думаю. Але нам потрібно вигадати, як зробити щось прямо зараз", – сказав законодавець.

Крамер заявив, що відкидає ідею, яка пропонує відкласти кризу на кордоні "до кращого часу".

"Не розумію, як у нас є найкраща історія, яку можна розповісти, коли ми втрачаємо єдину можливість виправити ситуацію", – наголосив сенатор.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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