Республіканці проти ідеї Трампа зірвати угоду для допомоги Україні: Потрібно зробити зараз
Сенатори від Республіканської партії Джеймс Лендкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз. Про це повідомили кореспонденту CNN Ману Раджу.
За словами Лендкфорда, він не сумнівається, що 45-й президент Дональд Трамп хоче "тільки ідеальної угоди" щодо кордону.
"Я теж про це думаю. Але нам потрібно вигадати, як зробити щось прямо зараз", – сказав законодавець.
Крамер заявив, що відкидає ідею, яка пропонує відкласти кризу на кордоні "до кращого часу".
"Не розумію, як у нас є найкраща історія, яку можна розповісти, коли ми втрачаємо єдину можливість виправити ситуацію", – наголосив сенатор.
Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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