Республиканцы против идеи Трампа сорвать сделку для помощи Украине: Нужно сделать сейчас
Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лэндкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине, нужно заключить уже сейчас. Об этом они сообщили корреспонденту CNN Ману Раджу.

По словам Лэндкфорда, он не сомневается, что 45-й президент Дональд Трамп хочет "только идеальной сделки" по границе. 

"Я тоже об этом думаю. Но нам нужно придумать, как сделать что-то прямо сейчас", — сказал законодатель.

Крамер же заявил, что отвергает идею, которая предлагает отложить кризис на границе "до лучшего времени". 

"Не понимаю, как у нас есть лучшая история, которую можно рассказать, когда мы упускаем единственную возможность исправить ситуацию", — подчеркнул сенатор.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

  • 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
  • Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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