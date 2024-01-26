Республиканцы против идеи Трампа сорвать сделку для помощи Украине: Нужно сделать сейчас

Сенаторы Лэндкфорд и Крамер заявили, что сделку по безопасности границ необходимо заключить сегодня

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лэндкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине, нужно заключить уже сейчас. Об этом они сообщили корреспонденту CNN Ману Раджу.

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По словам Лэндкфорда, он не сомневается, что 45-й президент Дональд Трамп хочет "только идеальной сделки" по границе.

"Я тоже об этом думаю. Но нам нужно придумать, как сделать что-то прямо сейчас", — сказал законодатель.

Крамер же заявил, что отвергает идею, которая предлагает отложить кризис на границе "до лучшего времени".

"Не понимаю, как у нас есть лучшая история, которую можно рассказать, когда мы упускаем единственную возможность исправить ситуацию", — подчеркнул сенатор.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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