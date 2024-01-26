Республиканцы против идеи Трампа сорвать сделку для помощи Украине: Нужно сделать сейчас
Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лэндкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине, нужно заключить уже сейчас. Об этом они сообщили корреспонденту CNN Ману Раджу.
По словам Лэндкфорда, он не сомневается, что 45-й президент Дональд Трамп хочет "только идеальной сделки" по границе.
"Я тоже об этом думаю. Но нам нужно придумать, как сделать что-то прямо сейчас", — сказал законодатель.
Крамер же заявил, что отвергает идею, которая предлагает отложить кризис на границе "до лучшего времени".
"Не понимаю, как у нас есть лучшая история, которую можно рассказать, когда мы упускаем единственную возможность исправить ситуацию", — подчеркнул сенатор.
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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