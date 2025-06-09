Сенатор-республіканець розкритикував заходи Грема проти РФ: Це економічний самосаботаж

Політик вважає, що санкції негативно позначаться на США та союзниках

Ренд Пол (Фото: x.com/SenRandPaul)

Сенатор-республіканець Ренд Пол розкритикував ідею колеги Ліндсі Грема про санкції проти Росії. Він назвав цей законопроєкт "саморуйнівною економічною війною", передає The Hill.

Грем пропонує запровадити 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Співавторами цього законопроєкту виступили понад 80 членів Сенату.

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Пол заявив, що цей законопроєкт буде неефективним і матиме зворотний ефект проти зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру між Україною та Росією.

"Законопроєкт Грема зірве зусилля президента Трампа щодо переговорів про припинення війни в Україні. Саморуйнівна економічна війна – не спосіб досягнення миру", – заявив він.

Сенатор також вважає, що санкції не змусять Китай чи Індію змінити свою поведінку, але на США буде накладено "фактичне ембарго", яке може завдати шкоди американцям.

Також збитків може бути завдано союзникам США, наприклад, Тайваню або Ізраїлю. І це може призвести до підвищення цін на газ, оскільки ринок втрачає основне джерело доходу – російську нафту.

"Чому ми караємо наших друзів, вдаючи, що це притягне Росію до відповідальності? Це не стратегія – це економічний самосаботаж", – заявив Пол.

За його словами, нафта може подорожчати до $160–200 за барель, а це на понад $5 дорожче за бензин.