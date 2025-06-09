Политик считает, что санкции негативно скажутся на США и союзниках

Сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал идею коллеги Линдси Грэма о санкциях против России. Он назвал этот законопроект "саморазрушительной экономической войной", передает The Hill.

Грэм предлагает ввести 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Соавторами этого законопроекта выступили более 80 членов Сената.

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Пол заявил, что этот законопроект неэффективный и будет иметь обратный эффект против усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира между Украиной и Россией.

"Законопроект Грэма сорвет усилия президента Трампа по переговорам о прекращении войны в Украине. Саморазрушительная экономическая война – не способ достижения мира", – заявил он.

Сенатор также считает, что санкции не заставят Китай или Индию изменить свое поведение, но на США будет наложено "фактическое эмбарго", которое может причинить ущерб американцам.

Также ущерб может быть нанесен союзникам США, например, Тайваню или Израилю. И это может привести к повышению цен на газ, так как рынок лишается основного источника дохода – российскую нефть.

"Почему мы наказываем наших друзей, притворяясь, что это привлечет Россию к ответственности? Это не стратегия – это экономический самосаботаж", – заявил Пол.

По его словам, нефть может подорожать до $160–200 за баррель, а это больше $5 за бензин