Сенатори-республіканці закликають суд Нью-Йорка не ув'язнювати Трампа

Законодавці переконані, що таке рішення може підірвати довіру виборців до виборів президента США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Сенатори від Республіканської партії закликають суддю Нью-Йорка Хуана Мерчана не засуджувати 45-го президента США Дональда Трампа до тюремного ув'язнення або домашнього арешту. Як пише The Hill, все це може завадити йому проводити передвиборчу кампанію напередодні президентських виборів 5 листопада.

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Журналісти пояснюють, що Трампу можуть знадобитися місяці, щоб оскаржити всі 34 пункти звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року.

Юристи не очікують, що консервативний Верховний суд США втрутиться, щоб допомогти йому. Тому, зауважує The Hill, доля Трампа залежить більшою мірою від рішення Мерчана, який 11 липня може обрати йому покарання у вигляді тюремного ув'язнення, домашнього арешту тощо.

Сенатори-республіканці вважають, що будь-який вирок, який вплине на мобільність або здатність Трампа спілкуватися з виборцями, може серйозно підірвати довіру виборців до чесності виборів 2024 року.

30 травня, за п'ять місяців до президентських виборів у США, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс.

Він заявив, що збирається оскаржити вирок, і напряму звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена.

Співголова Національного комітету Республіканської партії Лара Трамп заявила, що республіканці подаватимуть кандидатуру Дональда Трампа на президентські вибори, незалежно від рішення суду.

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