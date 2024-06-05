Сенаторы-республиканцы призывают суд Нью-Йорка не арестовывать Трампа

Законодатели уверены, что такое решение может подорвать доверие избирателей к выборам президента США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Сенаторы от Республиканской партии призывают судью Нью-Йорка Хуана Мерчана не приговаривать 45-го президента США Дональда Трампа к тюремному заключению или домашнему аресту. Как пишет The Hill, все это может помешать ему проводить предвыборную кампанию в преддверии президентских выборов 5 ноября.

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Журналисты объясняют, что Трампу могут понадобиться месяцы, чтобы обжаловать все 34 пункта обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года.

Юристы не ожидают, что консервативный Верховный суд США вмешается, чтобы помочь ему. Поэтому, отмечает The Hill, судьба Трампа зависит в большей степени от решения Мерчана, который 11 июля может избрать наказание в виде тюремного заключения, домашнего ареста и т.д.

Сенаторы-республиканцы считают, что любой приговор, повлияющий на мобильность или способность Трампа общаться с избирателями, может серьезно подорвать доверие избирателей к честности выборов 2024 года.

30 мая, за пять месяцев до президентских выборов в США, суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс.

Он заявил, что намерен обжаловать приговор, и напрямую обвинил действующего американского лидера Джо Байдена.

Сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп заявила, что республиканцы будут подавать кандидатуру Дональда Трампа на президентские выборы, независимо от решения суда.

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