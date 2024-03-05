"Сергій Котов". РФ недорахується сімох членів екіпажу, пів сотні, ймовірно, евакуювали – ГУР

Російські окупанти на борту корабля близько 40 хвилин намагалися відбитися від українських надводних дронів

Корвет "Сергій Котов" (Фото: ресурс окупантів)

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", яка призвела до знищення судна, Росія втратила сімох членів екіпажу "безповоротно", однак понад 50 росіян, ймовірно, вдалось евакуювати. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними ГУР втрати серед екіпажу російських окупантів становлять:

→ 7 — безповоротних;

→ 6 — санітарних.

За даними розвідки, 52 членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.



"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "сєрґєя котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", – додали в ГУР.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов зранку заявляв, що в результаті атаки на корабель є загиблі та поранені, частина екіпажу змогла евакуюватися, але на сушу викликали щонайменше 10 карет швидкої допомоги.

У ГУР раніше заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Він отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, та його відправили на ремонт.

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