"Сергей Котов". РФ потеряла семь членов экипажа, полсотни, вероятно, эвакуировали – ГУР

Российские оккупанты на борту корабля около 40 минут пытались отбиться от украинских надводных дронов

Корвет "Сергей Котов" (Фото: ресурс оккупантов)

По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", приведшей к уничтожению судна, Россия утратила семерых членов экипажа "безвозвратно", однако более 50 россиян, вероятно, удалось эвакуировать. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным ГУР потери среди экипажа российских оккупантов составили:

→ 7 – безвозвратных;

→ 6 – санитарных.

По данным разведки, 52 членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.



"Похоже, что спасенных и ошалевших моряков "сергея котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", – добавили в ГУР.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов утром заявлял, что в результате атаки на корабль есть погибшие и раненые, часть экипажа смогла эвакуироваться, но на сушу вызвали не менее 10 карет скорой помощи.

В ГУР ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Плетенчук в комментарии LIGA.net.

Он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, и его отправили на ремонт.

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