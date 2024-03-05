"Сергей Котов". РФ потеряла семь членов экипажа, полсотни, вероятно, эвакуировали – ГУР
По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", приведшей к уничтожению судна, Россия утратила семерых членов экипажа "безвозвратно", однако более 50 россиян, вероятно, удалось эвакуировать. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
По данным ГУР потери среди экипажа российских оккупантов составили:
→ 7 – безвозвратных;
→ 6 – санитарных.
По данным разведки, 52 членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
"Похоже, что спасенных и ошалевших моряков "сергея котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", – добавили в ГУР.
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов утром заявлял, что в результате атаки на корабль есть погибшие и раненые, часть экипажа смогла эвакуироваться, но на сушу вызвали не менее 10 карет скорой помощи.
- В ГУР ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.
- "Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Плетенчук в комментарии LIGA.net.
- Он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, и его отправили на ремонт.
Смотрите также: "Боролись с ними 40 минут". ГУР перехватило разговор оккупантов о "Сергее Котове" – видео