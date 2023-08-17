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Шість головних новин України та світу на 19:00 17 серпня

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 17 серпня - Фото
Збитий Ка-52 (Фото: В'ячеслав Масний)

1. Другий гелікоптер за день. На Запоріжжі знищено російський ударний Ка-52 – фото. Сьогодні, 17 серпня, Сили оборони збили два російських гелікоптери Ка-52 – на Запорізькому і на Бахмутському напрямках (детальніше).

2. "Якнайшвидше до НАТО". Три країни одночасно підтримали декларацію G7 щодо України. Сьогодні, 17 серпня, три країни Балтії підтримали декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України (детальніше).

3. Україна отримала від Німеччини ППО ближнього радіуса дії та радари GO12: що ще у списку допомоги. Німецький уряд розкрив публічну частину нового пакету військової допомоги Силам оборони, який на момент публікації вже передано Україні. Там дві пускові установки для посилення протиповітряної оборони, компактні переносні радари та техніка для потреб логістики (детальніше).

4. У російських сучасних вертольотах Ка-52 є іноземні високотехнологічні компоненти – глава ОП. Російські ударні гелікоптери Ка-52, які Сили оборони збивають на фронті, містять високотехнологічні компоненти із Заходу та країн Азії, повідомив глава ОП Андрій Єрмак (детальніше).

5. Зеленський підписав указ щодо обласних військкомів: РНБО рекомендує звільнити. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (детальніше).

6. Швеція схвалила військову допомогу Україні. Ще дозволила продати США ракети AMRAAM для ЗСУ. Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM для подальшого передання ЗСУ (детальніше).

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Оксана Житнюк
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