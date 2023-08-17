Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 августа

1. Второй вертолет за день. В Запорожье уничтожен российский ударный Ка-52 – фото. Сегодня, 17 августа, Силы обороны сбили два российских вертолета Ка-52 – на Запорожском и на Бахмутском направлениях (подробнее).

2. "Скорее в НАТО". Три страны одновременно поддержали декларацию G7 по Украине. Сегодня, 17 августа, три страны Балтии поддержали декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины (подробнее).

3. Украина получила от Германии ПВО ближнего радиуса действия и радары GO12: что еще в списке помощи. Немецкое правительство раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который на момент публикации уже передан Украине. Там две пусковые установки для усиления противовоздушной обороны, компактные переносные радары и техника для нужд логистики (подробнее).

4. В российских современных вертолетах Ка-52 есть иностранные высокотехнологичные составляющие – глава ОП. Российские ударные вертолеты Ка-52, которые Силы обороны сбивают на фронте, содержат высокотехнологичные компоненты с Запада и Азии, сообщил глава ОП Андрей Ермак (подробнее).

5. Зеленский подписал указ об областных военкомах: СНБО рекомендует уволить. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (подробнее).

6. Швеция одобрила военную помощь Украине. Еще разрешила продать США ракеты AMRAAM для ВСУ. Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM для дальнейшей передачи ВСУ (подробнее).

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