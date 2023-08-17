UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 августа

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 августа - Фото
Сбитый Ка-52 (Фото: Вячеслав Масный)

1. Второй вертолет за день. В Запорожье уничтожен российский ударный Ка-52 – фото. Сегодня, 17 августа, Силы обороны сбили два российских вертолета Ка-52 – на Запорожском и на Бахмутском направлениях (подробнее).

2. "Скорее в НАТО". Три страны одновременно поддержали декларацию G7 по Украине. Сегодня, 17 августа, три страны Балтии поддержали декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины (подробнее).

3. Украина получила от Германии ПВО ближнего радиуса действия и радары GO12: что еще в списке помощи. Немецкое правительство раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который на момент публикации уже передан Украине. Там две пусковые установки для усиления противовоздушной обороны, компактные переносные радары и техника для нужд логистики (подробнее).

4. В российских современных вертолетах Ка-52 есть иностранные высокотехнологичные составляющие – глава ОП. Российские ударные вертолеты Ка-52, которые Силы обороны сбивают на фронте, содержат высокотехнологичные компоненты с Запада и Азии, сообщил глава ОП Андрей Ермак (подробнее).

5. Зеленский подписал указ об областных военкомах: СНБО рекомендует уволить. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (подробнее).

6. Швеция одобрила военную помощь Украине. Еще разрешила продать США ракеты AMRAAM для ВСУ. Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM для дальнейшей передачи ВСУ (подробнее).

Читайте также: Предзаказ игр – устаревшая практика. Как игровые студии разочаровывают игроков

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 