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Шість головних новин України та світу на 19:00 24 серпня

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 24 серпня - Фото
Винищувач F-16 (Фото - Вікіпедія)

1. ГУР та ВМС провели спецоперацію у Криму. Цілі досягнуто, втрат немає – відео.  У рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова. Пізніше стало відомо про знищення щонайменше 30 росіян і пошкодження чотирьох катерів РФ (детальніше).

2. Через обстріли росіян зупинилася одна з ТЕС ДТЕК. Російська армія зранку 24 серпня обстріляла одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила роботу (детальніше).

3. Військові розвідники ГУР та ВМС підняли прапор України у Криму – відео. Військові розвідники Головного управління Міноборони за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор України над Кримом (детальніше).

4. Литва оголосила про новий пакет допомоги ЗСУ на 41 млн євро на честь Дня незалежності. Пакет для ЗСУ містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби тощо (детальніше).

5. Німеччина вперше передала Україні ракети до Patriot. Скільки – не озвучує. Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше Берлін повідомляв лише про передачу самих пускових установок, але не озброєння до них (детальніше).

6. Офіційно. Норвегія стане третьою країною, від якої ЗСУ отримають винищувачі F-16. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16, але не озвучив кількості (детальніше).

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