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Шість головних новин України та світу на 19:00 28 серпня

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 28 серпня - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

1. РФ атакувала Полтавщину та Кривий Ріг: є влучання у промисловий об'єкт та загиблі. В ніч проти 28 серпня Росія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок чого у Кривому Розі постраждали приватні будинки, а в Полтавській області зруйновано промисловий об'єкт (детальніше).

2. У Міноборони підтвердили звільнення Роботиного на півдні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине Запорізької області (детальніше).

3. Антикоррада: Завищені ціни на куртки для ЗСУ – питання не до МО, вони не бачили інвойсів. Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець в ефірі Радіо Свобода заявив, що закуплені куртки для ЗСУ точно були зимовими, а інвойси, які мають журналісти УП, оборонне відомство не бачило (детальніше).

4. Китай постачає Росії до 70% вузлів для військових безпілотників: оцінки експертів. Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів, які вона використовує проти України, є Китай. Про це заявила міжнародна робоча група із санкцій проти Росії (детальніше).

5. Авіакатастрофа з "Джусом" на Житомирщині. Слідство вивчає три версії події. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону повідомила, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до зіткнення на Житомирщині двох навчально-бойових літаків L-39 і, як наслідок, загибелі трьох льотчиків (детальніше).

6. Корупція дорівнює держзраді. LIGA.net отримала драфт законопроєкту Зеленського: що пропонується. Офіс президента розробляє законопроєкт про посилення відповідальності за корупційні злочини. Володимир Зеленський обіцяє внести його у Верховну Раду цього тижня (детальніше).

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