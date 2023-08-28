Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 августа

1. РФ атаковала Полтавскую область и Кривой Рог: есть попадания в промышленный объект и погибшие. В ночь на 28 августа Россия нанесла ракетный удар по Украине, в результате чего в Кривом Роге пострадали частные дома, а в Полтавской области разрушен промышленный объект (подробнее).

2. В Минобороны подтвердили освобождение Работино на юге. Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Работино Запорожской области (подробнее).

3. Антикорсовет: Завышенные цены на куртки для ВСУ – вопрос не к МО, они не видели инвойсов. Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в эфире Радио Свобода заявил, что закупленные куртки для ВСУ точно были зимними, а инвойсов, имеющихся у журналистов УП, оборонное ведомство не видело (подробнее).

4. Китай поставляет России до 70% узлов для военных беспилотников: оценки экспертов. Основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов, которые она использует против Украины, является Китай. Об этом заявила международная рабочая группа по санкциям против России (подробнее).

5. Авиакатастрофа с "Джусом" в Житомирской области. Следствие изучает три версии происшествия. Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сообщила, что следствие изучает три версии событий, которые привели к столкновению в Житомирской области двух учебно-боевых самолетов L-39 и, как следствие, гибели трех летчиков (подробнее).

6. Коррупция равна госизмене. LIGA.net получила драфт законопроекта Зеленского: что предлагается. Офис президента разрабатывает законопроект об усилении ответственности за коррупционные преступления. Владимир Зеленский обещает внести его в Верховную Раду на этой неделе (подробнее).

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