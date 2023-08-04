Шість головних новин України та світу на 19:00 4 серпня

1. У Феодосії вибухи, працює ППО окупантів – відео. Вночі 4 серпня у Феодосії, на Південному узбережжі тимчасово окупованого росіянами Криму, пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона загарбників (детальніше).

2. Вибухи у Новоросійську. Окупанти заявляють про підбитий корабель: відео та фото. У місті Новоросійськ на півдні Росії вранці пролунали вибухи у морі, місцеві поширювали фото та відео з місця події (детальніше).

3. Почалися переговори зі США щодо гарантій безпеки. Держдеп назвав акценти. Представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами (детальніше).

4. Джерело: СБУ вдарила по Новоросійську морським дроном, пошкоджено корабель – відео. Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" (детальніше).

5. СБУ: Росія готує теракт із вагнерівцями, щоб втягнути Білорусь у війну – відео, фото. СБУ здобула розвіддані, що свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі (детальніше).

6. Нафтогаз відмовився повертати АРМА заправки Glusco. Компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг" відмовилася визнати одностороннє розірвання договору управління мережею АЗС Glusco, про яке 3 серпня оголосило Агентство з розшуку та менеджменту активів (детальніше).

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