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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа - Фото
Тонущий БДК ''Оленегорский горняк'' (скриншот)

1. В Феодосии взрывы, работает ПВО оккупантов – видео. Ночью 4 августа в Феодосии, на Южном берегу временно оккупированного россиянами Крыма, раздались взрывы. Работала противовоздушная оборона захватчиков (подробнее).

2. Взрывы в Новороссийске. Оккупанты заявляют о подбитом корабле: видео и фото. В городе Новороссийск на юге России утром раздались взрывы в море, местные распространяли фото и видео с места происшествия (подробнее).

3. Начались переговоры с США по гарантиям безопасности. Госдеп назвал акценты. Представители Государственного департамента, Министерства обороны и Совета национальной безопасности США встретились с украинскими коллегами, чтобы начать переговоры по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности между двумя странами (подробнее).

4. Источник: СБУ ударила по Новороссийску морским дроном, поврежден корабль – видео. Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" (подробнее).

5. СБУ: Россия готовит теракт с вагнеровцами, чтобы втянуть Беларусь в войну – видео, фото. СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (подробнее).

6. Нафтогаз отказался возвращать АРМА заправки Glusco. Компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отказалась признать одностороннее расторжение договора управления сетью АЗС Glusco, о котором 3 августа объявило Агентство по розыску и менеджменту активов (подробнее).

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США отказались от участия Украины в создании ракеты Antares. Есть ли будущее у украинского космоса

Оксана Житнюк
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