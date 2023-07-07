Шевченківський суд Києва. ДБР розслідує, як Гуменюк проніс туди вибухівку

Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини вибуху у Шевченківському суді Києва, що відбувся 5 липня, та причини, що призвели до цього.

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Як повідомили у пресслужбі, зокрема розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків.

5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені. Підозрюваним у скоєнні вибуху є Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Того ж дня відбулося чергове засідання за обвинуваченням Ігоря Гуменюка у вчиненні злочинних дій у серпні 2015 року. Тоді від вибуху гранати, кинутої Гуменюком у бік правоохоронців під Радою, постраждало понад 150 осіб, серед яких загинуло четверо нацгвардійців. Гуменюку загрожувало довічне.

Зіткнення, після яких було затримано Гуменюка, сталися 31 серпня 2015 року. Тоді Верховна Рада схвалила проєкт постанови про попереднє схвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Зокрема, останнім пунктом у проєкті закону було зазначено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в ОРДЛО визначаються окремим законом.

LIGA.net вела хроніку теракту під Радою: дивіться фото і відео з місця.

вела хроніку теракту під Радою: дивіться фото і відео з місця. За підозрою у застосуванні гранати тоді було затримано Ігоря Гуменюка, рядового батальйону МВС "Січ". Судові засідання по цій справі тривали вісім років.

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