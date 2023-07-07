Шевченковский суд Киева. ГБР расследует, как Гуменюк пронес туда взрывчатку

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства произошедшего 5 июля взрыва в Шевченковском суде Киева и причины, которые привели к этому.

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Как сообщили в пресс-службе, в частности, будет расследоваться, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество выполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей.

5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены. Подозреваемым в совершении взрыва является Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

В тот же день состоялось очередное заседание по обвинению Игоря Гуменюка в совершении преступных действий в августе 2015 года. Тогда от взрыва гранаты, брошенной Гуменюком в сторону правоохранителей под Радой, пострадали более 150 человек, среди которых погибли четверо нацгвардейцев. Гуменюку угрожало пожизненное.

Столкновения, после которых был задержан Гуменюк, произошли 31 августа 2015 года. Тогда Верховная Рада одобрила проект постановления о предварительном одобрении законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Конституцию по децентрализации власти. В частности, последним пунктом в проекте закона отмечено, что особенности осуществления местного самоуправления в ОРДЛО определяются отдельным законом.

LIGA.net вела хронику теракта под Радой: смотрите фото и видео с места.

вела хронику теракта под Радой: смотрите фото и видео с места. По подозрению в использовании гранаты тогда был задержан Игорь Гуменюк, рядовой батальона МВД "Січ". Судебные заседания по этому делу длились восемь лет.

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