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Шевченковский суд Киева. ГБР расследует, как Гуменюк пронес туда взрывчатку

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 17:55
Шевченковский суд Киева. ГБР расследует, как Гуменюк пронес туда взрывчатку - Фото
Шевченковский суд Киева (Фото из открытых источников)

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства произошедшего 5 июля взрыва в Шевченковском суде Киева и причины, которые привели к этому.

Как сообщили в пресс-службе, в частности, будет расследоваться, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество выполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей.

5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены. Подозреваемым в совершении взрыва является Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

В тот же день состоялось очередное заседание по обвинению Игоря Гуменюка в совершении преступных действий в августе 2015 года. Тогда от взрыва гранаты, брошенной Гуменюком в сторону правоохранителей под Радой, пострадали более 150 человек, среди которых погибли четверо нацгвардейцев. Гуменюку угрожало пожизненное.

  • Столкновения, после которых был задержан Гуменюк, произошли 31 августа 2015 года. Тогда Верховная Рада одобрила проект постановления о предварительном одобрении законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Конституцию по децентрализации власти. В частности, последним пунктом в проекте закона отмечено, что особенности осуществления местного самоуправления в ОРДЛО определяются отдельным законом.
  • LIGA.net вела хронику теракта под Радой: смотрите фото и видео с места.
  • По подозрению в использовании гранаты тогда был задержан Игорь Гуменюк, рядовой батальона МВД "Січ". Судебные заседания по этому делу длились восемь лет.

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Милана Головань
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