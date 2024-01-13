Шість головних новин України та світу на 19:00 13 січня

РФ влаштувала ранкову ракетну атаку, у столиці сталася пожежа в дитячій кімнаті ТРЦ, вибори на Тайвані, візит глави МЗС Британії до Києва та інші новини

Фoто - ДСНС

1. NASA та Lockheed Martin представили експериментальний тихий надзвуковий літак – фото, відео. NASA і компанія Lockheed Martin 12 січня офіційно представили експериментальний тихий надзвуковий літак X-59. Його основна відмінність – відсутність звукового ефекту під час надзвукового польоту (детальніше).

2. Росія атакувала "Кинджалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П та іншими: ППО збила вісім ракет. Пресслужба Повітряних сил ЗСУ опублікувала статистику ранкової ракетно-дронової атаки росіян: загалом по Україні було випущено 40 ворожих цілей, з яких українська протиповітряна оборона збила вісім крилатих ракет (детальніше).

3. Кулеба зустрівся з колегою з Франції. Говорили про ЄС, НАТО та зброю для ЗСУ. На пресконференції український глава МЗС зазначив, що обговорив з Сежурне "подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів" (детальніше).

4. Тайвань. Попри "попередження" Китаю, на виборах переміг прибічник незалежності острова. У суботу, 13 січня, на парламентських і президентських виборах на Тайвані перемогу одержує керівна Демократична прогресивна партія і кандидат від політсили Лай Цинде. Як зазначило видання CNN, це "історична третя поспіль президентська перемога, оскільки виборці проігнорували попередження Китаю про те, що переобрання збільшить ризик конфлікту" (детальніше).

5. У Києві сталася пожежа в ТРЦ "Космополит". Евакуйовано 200 людей – з'явились фото з місця. Займання сталося на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, у дитячій кімнаті (детальніше).

6. Все гірше летять "точно в цель". У ЗСУ пояснили, як "загубилися" 20 ракет, випущених РФ. Під час чергової російської ракетної атаки зранку 13 січня понад 20 із 40 ворожих цілей не потрапили до статистики збитих, але й не досягли своїх цілей. Це пояснюється дедалі нижчою якістю російських ракет, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат (детальніше).

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