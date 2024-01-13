Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 января

РФ устроила утреннюю ракетную атаку, в столице был пожар в детской комнате ТРЦ, выборы на Тайване, визит главы МИД Британии в Киев и другие новости

Фoто - ГСЧС

1. NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный тихий сверхзвуковой самолет – фото, видео. NASA и компания Lockheed Martin 12 января официально представили экспериментальный тихий сверхзвуковой самолет X-59. Его основное отличие – отсутствие звукового эффекта во время сверхзвукового полета (подробнее).

2. Россия атаковала "Кинжалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П и другими: ПВО сбила восемь ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ опубликовала статистику утренней ракетно-дроновой атаки россиян: всего по Украине было выпущено 40 вражеских целей, из которых украинская противовоздушная оборона сбила восемь крылатых ракет (подробнее).

3. Кулеба встретился с коллегой из Франции. Говорили о ЕС, НАТО и оружии для ВСУ. На пресс-конференции украинский глава МИД отметил, что обсудил с Сежурном "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов" (подробнее).

4. Тайвань. Несмотря на "предупреждения" Китая, на выборах победил сторонник независимости острова. В субботу, 13 января, на парламентских и президентских выборах на Тайване победу одерживает руководящая Демократическая прогрессивная партия и кандидат от политсилы Лай Цинде. Как отметило издание CNN, это "историческая третья подряд президентская победа, поскольку избиратели проигнорировали предупреждение Китая о том, что переизбрание увеличит риск конфликта" (подробнее).

5. В Киеве произошел пожар в ТРЦ "Космополит". Эвакуировано 200 человек – появились фото с места. Загорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного здания, в детской комнате (подробнее).

6. Все хуже летят "точно в цель". В ВСУ объяснили, как "потерялись" 20 ракет, выпущенных РФ. Во время очередной российской ракетной атаки утром 13 января более 20 из 40 вражеских целей не попали в статистику сбитых, но и не достигли своих целей. Это объясняется все более низким качеством российских ракет, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат (подробнее).

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