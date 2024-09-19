Шість головних новин України та світу на 21:00 19 вересня

Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів, РФ вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах, ОП анонсував візит Зеленського до США

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

1. Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів в Україні. Верховна Рада на засіданні 19 вересня підтримала перейменування 328 населених пунктів в Україні. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк (детальніше).

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2. Росіяни вдарили по геріатричному центру в Сумах: є загиблий і поранені – фото. Удень у четвер, 19 вересня, росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх (детальніше).

3. Офіс президента підтвердив візит Зеленського до США наступного тижня. Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати з офіційним візитом. Про це повідомив Офіс президента (детальніше).

4. Нардепа Одарченка, який зник перед вироком, не знайшли у Києві. Його подали у розшук. Вищий антикорупційний суд у четвер, 19 вересня, оголосив у державний і міжнародний розшук депутата Верховної Ради Андрія Одарченка (Слуга народу). Про це повідомила пресслужба НАБУ (детальніше).

5. Reuters: Україна отримує снаряди з Індії, попри обурення Росії. В Україну надходять артилерійські снаряди з Індії, але не прямо, а через європейські фірми. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова 11 чиновників та представників оборонної промисловості з Індії та країн ЄС, а також власний аналіз доступних митних даних (детальніше).

6. Європарламент закликає негайно зняти обмеження на удари України по Росії – резолюція. Європарламент 19 вересня 2024 року виступив за дозвіл Україні застосовувати зброю по території Росії. Депутати проголосували за резолюцію "Підтримка України країнами – членами ЄС", повідомляється на сайті парламенту (детальніше).

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