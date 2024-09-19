Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 19 сентября

Рада поддержала переименование 328 населенных пунктов, РФ ударила по гериатрическому пансионату в Сумах, ОП анонсировал визит Зеленского в США

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

1. Рада поддержала переименование 328 населенных пунктов в Украине. Верховная Рада на заседании 19 сентября поддержала переименование 328 населенных пунктов в Украине. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк (подробнее).

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2. Россияне ударили по гериатрическому центру в Сумах: есть погибший и раненые – фото. Днем в четверг, 19 сентября, россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх (подробнее).

3. Офис президента подтвердил визит Зеленского в США на следующей неделе. На следующей неделе президент Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом. Об этом сообщил Офис президента (подробнее).

4. Нардепа Одарченко, пропавшего перед приговором, не нашли в Киеве. Его подали в розыск. Высший антикоррупционный суд в четверг, 19 сентября, объявил в государственный и международный розыск депутата Верховной Рады Андрея Одарченко (Слуга народа). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ (подробнее).

5. Reuters: Украина получает снаряды из Индии, несмотря на возмущение России. В Украину поступают артиллерийские снаряды из Индии, но не прямо, а через европейские фирмы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова 11 чиновников и представителей оборонной промышленности из Индии и стран ЕС, а также собственный анализ доступных таможенных данных (подробнее).

6. Европарламент призывает немедленно снять ограничения на удары Украины по России – резолюция. Европарламент 19 сентября 2024 года выступил за разрешение Украине применять оружие по территории России. Депутаты проголосовали за резолюцию "Поддержка Украины странами – членами ЕС", сообщается на сайте парламента (подробнее).

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