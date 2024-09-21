Шість головних новин України та світу на 21:00 21 вересня
- "2000 тонн боєприпасів і ракети з КНДР". Сили оборони уразили два військові арсенали та РЛС у Росії. Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, у момент удару на території арсеналу "Тихорецьк" перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема з Північної Кореї (детальніше).
- Не тільки арсенал. Дрони СБУ вразили інфраструктуру аеродрому Шайківка, де стоять Ту-22М – джерело. Вночі 21 вересня дрони Служби безпеки України уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер" та "Точка-У", а також вдарили по інфраструктурі військового аеродрому Шайківка у Калузькій області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ (детальніше).
- Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: вбили трьох людей, зокрема дитину – фото. У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого є загиблі. Очільник обладміністрації повідомив, що жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Крім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості (детальніше).
- Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 500 млрд грн. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до бюджету на 2024 рік, що передбачає збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн (детальніше).
- ОГП: Знайдено докази причетності Росії до атаки на місію Червоного Хреста – фото. Знайдено докази причетності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста 12 вересня у Донецькій області, повідомив Офіс генерального прокурора. Тоді унаслідок російського удару по Костянтинівській громаді загинули троє співробітників ЧХ, ще двоє отримали поранення (детальніше).
- У Байдена анонсували низку ініціатив для посилення позиції України у найближчі місяці. Впродовж наступного тижня та подальших місяців США розпочнуть низку ініціатив для посилення позиції України, повідомив Майкл Карпентер, старший директор з питань Європи у Раді з нацбезпеки США. Хоча й з пакета на $60,8 млрд "лишилося небагато" грошей, але адміністрація намагатиметься надати пріоритет переданню найважливішої допомоги, розповів посадовець (детальніше).
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