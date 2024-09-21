Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 21 сентября
- "2000 тонн боеприпасов и ракеты из КНДР". Силы обороны поразили два военных арсенала и РЛС в России. Силы обороны поразили два российских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ. По его данным, в момент удара на территории арсенала "Тихорец" находился очередной эшелон, доставивший не менее 2000 тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи (подробнее).
- Не только лишь арсенал. Дроны СБУ поразили инфраструктуру аэродрома Шайковка, где стоят Ту-22М – источник. Ночью 21 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили арсенал в Тверской области с артиллерийскими боеприпасами и ракетами для систем "Искандер и Точка-У", а также ударили по инфраструктуре военного аэродрома Шайковка в Калужской области, сообщил собеседник LIGA.net в СБУ (подробнее).
- Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: убили трех человек, в том числе ребенка – фото. В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли. Глава обладминистрации сообщил, что жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Также травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести (подробнее).
- Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 500 млрд грн. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет на 2024 год, предусматривающий увеличение расходов на оборону почти на 500 млрд грн (подробнее).
- ОГП: Найдены доказательства причастности России к атаке на миссию Красного Креста – фото. Обнаружены доказательства причастности России к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста 12 сентября в Донецкой области, сообщил Офис генерального прокурора. Тогда в результате российского удара по Константиновской общине погибли три сотрудника ЧХ, еще двое получили ранения (подробнее).
- У Байдена анонсировали ряд инициатив по усилению позиции Украины в ближайшие месяцы. В течение следующей недели и последующих месяцев США начнут ряд инициатив по усилению позиции Украины, сообщил Майкл Карпентер, старший директор по Европе в Совете по нацбезопасности США. Хотя и из пакета на $60,8 млрд "осталось немного" денег, но администрация будет пытаться предоставить приоритет передаче важнейшей помощи, рассказал чиновник (подробнее).
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