Шість головних новин України та світу на 21:00 22 травня

Верховна Рада створила ТСК щодо фортифікацій та дронів, Швеція хоче виділити на військову підтримку України $7 млрд впродовж 2024-2026 років

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

1. Рада створила тимчасову спеціальну комісію щодо фортифікацій і дронів. Верховна Рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк (детальніше).

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

2. Швеція хоче виділити $7 млрд військової підтримки Україні впродовж 2024-2026 років. Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько $7 млрд протягом трьох років. Про це повідомив уряд країни (детальніше).

3. Ексзаступнику Єрмака Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента про підозру у незаконному збагаченні. За даними співрозмовника LIGA.net, йдеться про Андрія Смирнова (детальніше).

4. План США з $50 млрд для України став ближчим до реальності. Є підтримка Франції. Франція готова підтримати ідею США щодо використання заморожених російських активів в інтересах України, що підвищує ймовірність позитивного результату зустрічі міністрів фінансів Великої сімки (G7), пише Bloomberg (детальніше).

5. Норвегія визнала державність Палестини, на черзі Іспанія й Ірландія. Ізраїль відреагував. Уряд Норвегії визнав державність Палестини. Аналогічне рішення ухвалять в Ірландії й Іспанії, повідомили глави урядів країн Саймон Гарріс і Педро Санчес. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відкликав норвезького й іспанського послів зі своєї країни (детальніше).

6. Антикорупційна прокуратура підтвердила обшуки у детектива НАБУ. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила проведення обшуків вдома у співробітника Національного антикорупційного бюро. Про це повідомила пресслужба САП (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Ким був загиблий президент Ірану Раїсі та кому вигідна його смерть – огляд західних медіа

Мобілізація на кордоні. Які ризики неповернення в Україну водіїв фур

Пандуси, вузькі двері й облаштовані санвузли. Чого не вистачає для безбар’єрності житла

"Це не лінія оборони". Чому Рада взялася за фортифікації для ЗСУ і що з ними не так