Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 22 мая

Верховная Рада создала ВСК по фортификациям и дронам, Швеция хочет выделить на военную поддержку Украины $7 млрд на протяжении 2024-2026 годов

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

1. Рада создала временную специальную комиссию по фортификациям и дронам. Верховная Рада на заседании 22 мая проголосовала за создание временной специальной комиссии по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк (подробнее).

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2. Швеция хочет выделить $7 млрд военной поддержки Украине на протяжении 2024-2026 годов. Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около $7 млрд в течение трех лет. Об этом сообщило правительство страны (подробнее).

3. Экс-заместителю Ермака Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента о подозрении в незаконном обогащении. По данным собеседника LIGA.net, речь идет об Андрее Смирнове (подробнее).

4. План США с $50 млрд для Украины стал ближе к реальности. Есть поддержка Франции. Франция готова поддержать идею США по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, что повышает вероятность положительного результата встречи министров финансов Большой семерки (G7), пишет Bloomberg (подробнее).

5. Норвегия признала Палестину, на очереди Испания и Ирландия. Израиль отреагировал. Правительство Норвегии признало государственность Палестины. Аналогичное решение примут в Ирландии и Испании, сообщили главы правительств стран Саймон Гаррис и Педро Санчес. В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отозвал норвежского и испанского послов из своей страны (подробнее).

6. Антикоррупционная прокуратура подтвердила обыски у детектива НАБУ. Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила проведение обысков дома у сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба САП (подробнее).

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