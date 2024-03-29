Шість головних новин України та світу на 21:00 29 березня

Данілов відправиться послом у Молдову, Зеленський звільнив двох заступників Єрмака, комітет Ради розглянув всі правки до законопроєкту про мобілізацію

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net / Валентина Поліщук)

1. ЗСУ: Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Збито 84 цілі. Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів під час масованої атаки російських окупантів у ніч проти 29 березня (детальніше).

2. Зеленський: Цілями Росії були Канівська та Дністровська ГЕС, хоче повторення катастрофи Каховської. Сьогодні вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача (детальніше).

3. Мобілізація. Розглянуто всі 4269 правок: очільник оборонного комітету розповів, що далі. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич, окресливши подальший план дій (детальніше).

4. Данілов вирушить послом до Молдови. Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові (детальніше).

5. Зеленський відповів на петицію про заборону онлайн-казино для військових. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою обмежити роботу онлайн-казино. Вона була зареєстрована у п'ятницю, 29 березня, і за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів (детальніше).

6. Зеленський звільнив двох заступників Єрмака і призначив нових. Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників глави Офісу президента. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави (детальніше).

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