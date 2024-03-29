Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 29 марта

Данилов отправится послом в Молдову, Зеленский уволил двух заместителей Ермака, комитет Рады рассмотрел все поправки к законопроекту о мобилизации

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net / Валентина Полищук)

1. ВСУ: Россия выпустила 99 "шахедов", "Кинжалов", "Искандеров", Х-59 и Х-101. Сбиты 84 цели. Силы противовоздушной обороны сбили 58 дронов-камикадзе Shahed-136 и 26 ракет разных типов во время массированной атаки российских оккупантов в ночь на 29 марта (подробнее).

2. Зеленский: Целями России были Каневская и Днестровская ГЭС, хотят повторения катастрофы Каховской. Сегодня ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ желает повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего (подробнее).

3. Мобилизация. Рассмотрены все 4269 правок: глава оборонного комитета рассказал, что дальше. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Александр Завитневич, очертив дальнейший план действий (подробнее).

4. Данилов отправится послом в Молдову. Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове (подробнее).

5. Зеленский ответил на петицию о запрете онлайн-казино для военных. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино. Она была зарегистрирована в пятницу, 29 марта, и за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей (подробнее).

6. Зеленский уволил двух заместителей Ермака и назначил новых. Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства (подробнее).

Читайте также

"Надо избегать крайностей". Сырский о Залужном, мобилизации, нехватке оружия – за минуту