Шість головних новин України та світу на 22:00 16 березня

Російські добровольці продовжують операцію в Бєлгородській області, дрони СБУ атакували три нафтозаводи під Самарою, Буданов обіцяє допомогу РДК та ЛСР

Скриншот із відео РДК

1. Повстанці РФ звернулися до Путіна. Кажуть, щоб вийшов на зв'язок, якщо є мужність: відео. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон записали звернення до диктатора РФ Володимира Путіна. Бійці назвали главу Кремля нелегітимним лідером і закликали його вийти на зв'язок, "якщо збереглася мужність" (докладніше).

2. Дрони СБУ вночі атакували відразу три російські заводи Роснєфті – джерело. У ніч проти 16 березня дрони Служби безпеки України атакували три нафтопереробні заводи в Самарській області РФ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони (докладніше).

3. Буданов про повстанців РФ: Не збираються закінчувати. Спробуємо допомогти в міру можливостей. Глава ГУР зазначив, що Україна "в міру можливостей" допоможе російським добровольцям, але наголосив, що ця операція – внутрішня справа росіян (докладніше).

4. ВАКС відпустив ексчиновника Міноборони Лієва з-під варти. Справу повернули з НАБУ до поліції. Справу проти Олександра Лієва повернули до Національної поліції. НАБУ та САП не знайшли достатніх доказів для підозри про розкрадання (докладніше).

5. Понад 50 країн засудили "вибори" Путіна в окупації. Генсек ООН: Віддані суверенітету. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, що проводяться Росією на окупованих територіях України (докладніше).

6. Ракетний удар по Одесі. Кількість загиблих зросла до 21: у лікарні помер рятувальник. Сьогодні в місті та області оголосили жалобу за загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського обстрілу Одеси (докладніше).

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