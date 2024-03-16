Шість головних новин України та світу на 22:00 16 березня
1. Повстанці РФ звернулися до Путіна. Кажуть, щоб вийшов на зв'язок, якщо є мужність: відео. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон записали звернення до диктатора РФ Володимира Путіна. Бійці назвали главу Кремля нелегітимним лідером і закликали його вийти на зв'язок, "якщо збереглася мужність" (докладніше).
2. Дрони СБУ вночі атакували відразу три російські заводи Роснєфті – джерело. У ніч проти 16 березня дрони Служби безпеки України атакували три нафтопереробні заводи в Самарській області РФ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони (докладніше).
3. Буданов про повстанців РФ: Не збираються закінчувати. Спробуємо допомогти в міру можливостей. Глава ГУР зазначив, що Україна "в міру можливостей" допоможе російським добровольцям, але наголосив, що ця операція – внутрішня справа росіян (докладніше).
4. ВАКС відпустив ексчиновника Міноборони Лієва з-під варти. Справу повернули з НАБУ до поліції. Справу проти Олександра Лієва повернули до Національної поліції. НАБУ та САП не знайшли достатніх доказів для підозри про розкрадання (докладніше).
5. Понад 50 країн засудили "вибори" Путіна в окупації. Генсек ООН: Віддані суверенітету. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, що проводяться Росією на окупованих територіях України (докладніше).
6. Ракетний удар по Одесі. Кількість загиблих зросла до 21: у лікарні помер рятувальник. Сьогодні в місті та області оголосили жалобу за загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського обстрілу Одеси (докладніше).
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