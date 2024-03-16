Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 16 марта

Российские добровольцы продолжают операцию в Белгородской области, дроны СБУ атаковали три нефтезавода под Самарой, Буданов обещает помощь РДК и ЛСР

Скриншот из видео РДК

1. Повстанцы РФ обратились к Путину. Говорят, чтобы вышел на связь, если есть мужество: видео. Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон записали обращение к диктатору РФ Владимиру Путину. Бойцы назвали главу Кремля нелегитимным лидером и призвали его выйти на связь, "если сохранилось мужество" (подробнее).

2. Дроны СБУ ночью атаковали сразу три российских завода Роснефти – источник. В ночь на 16 марта дроны Службы безопасности Украины атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны (подробнее).

3. Буданов о повстанцах РФ: Не собираются заканчивать. Попробуем помочь в меру возможностей. Глава ГУР отметил, что Украина "в меру возможностей" поможет российским добровольцам, но подчеркнул, что эта операция – внутреннее дело россиян (подробнее).

4. ВАКС отпустил экс-чиновника Минобороны Лиева из-под стражи. Дело вернули из НАБУ в полицию. Дело против Александра Лиева вернули в Национальную полицию. НАБУ и САП не нашли достаточных доказательств для подозрения о хищении (подробнее).

5. Более 50 стран осудили "выборы" Путина в оккупации. Генсек ООН: Преданы суверенитету. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины (подробнее).

6. Ракетный удар по Одессе. Количество погибших возросло до 21: в больнице умер спасатель. Сегодня в городе и области объявили траур по погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского обстрела Одессы (подробнее).

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