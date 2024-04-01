Шість головних новин України та світу на 22:00 1 квітня

Замайорів український прапор поблизу Бахмута, ЗСУ збили російський ударний дрон за $7 млн, у РФ повідомляли про пожежу на військовому заводі Уралмаш

БпЛА "Форпост" (Фото - Міноборони РФ)

1. "Помста" встановила український стяг поблизу Бахмута: прикордонники поділилися кадрами. Аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" встановили прапор України практично над позиціями російських загарбників поблизу Бахмута (детальніше).

2. Виробництво дронів та проєкт РЕБ для захисту ЗСУ: Зеленський провів нараду. Президент Володимир Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів. Він розповів про низку важливих питань, які були обговорені, зокрема проєкт побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту Збройних Сил України (детальніше).

3. "Такі цілі бувають нечасто". ЗСУ уразили один із найдорожчих російських ударних безпілотників. Українські сили уразили дорогий російський безпілотник "Форпост", який можна назвати аналогом турецького Bayraktar. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш (детальніше).

4. Чотири ТРЦ Arricano опинились під арештом у справі СБУ. Компанія каже про рейдерство. Чотири торговельно-розважальні центри Arricano Real Estate PLC – київські "РaйОN" і "Проспект", а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, у жовтні 2023 року були заарештовані у межах кримінального провадження про пособництво державі-агресору (детальніше).

5. Знищення А-50. Росіяни опублікували список ліквідованого екіпажу. Джерело: Може бути неповним. На російських ресурсах з'явився перелік загиблих окупантів з дорогого літака А-50У, який був знищений у спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки 23 лютого. У списку командир та його помічник, штурмани, інженери та радист. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони підтвердив правдивість цього списку, але зазначив, що він може бути неповним (детальніше).

6. Уралмаш. Росіяни заявляють про пожежу на заводі – там заперечують, ГУР уточнює дані: відео. Російські пропагандистські ресурси ширять відео й повідомляють про буцімто пожежу на військовому заводі Уралмаш у Єкатеринбурзі. На самому підприємстві загарбників це заперечують й кажуть, що будівля їм не належить (детальніше).

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