Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 1 апреля

БпЛА Форпост (Фото - Минобороны РФ)

1. "Помста" установила украинский флаг вблизи Бахмута: пограничники поделились кадрами. Аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Помста" установили флаг Украины практически над позициями российских захватчиков вблизи Бахмута (подробнее).

2. Производство дронов и проект РЭБ для защиты ВСУ: Зеленский провел совещание. Президент Владимир Зеленский провел с военными и чиновниками совещание по поводу дронов. Он рассказал о ряде важных вопросов, которые были обсуждены, в частности проект построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы для защиты Вооруженных Сил Украины (подробнее).

3. "Такие цели бывают нечасто". ВСУ поразили один из самых дорогих российских ударных беспилотников. Украинские силы поразили дорогостоящий российский беспилотник "Форпост", который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш (подробнее).

4. Четыре ТРЦ Arricano оказались под арестом по делу СБУ. Компания говорит о рейдерстве. Четыре торгово-развлекательных центра Arricano Real Estate PLC – киевские "РaйОN" и "Проспект", а также City Mall в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, в октябре 2023 года были арестованы в рамках уголовного производства о пособничестве государству-агрессу (подробнее).

5. Уничтожение А-50. Россияне опубликовали список ликвидированного экипажа. Источник: Может быть неполным. На российских ресурсах появился перечень погибших оккупантов на дорогостоящем самолете А-50У, который был уничтожен в совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки 23 февраля. В списке командир и его помощник, штурманы, инженеры и радисты. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны подтвердил правдивость этого списка, но отметил, что он может быть неполным (подробнее).

6. Уралмаш. Россияне заявляют о пожаре на заводе – там отрицают, ГУР уточняет данные: видео. Российские пропагандистские ресурсы распространяют видео и сообщают о якобы пожаре на военном заводе Уралмаш в Екатеринбурге. На самом предприятии захватчиков это отрицают и говорят, что здание им не принадлежит (подробнее).

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