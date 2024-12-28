Шість головних новин України та світу на 22:00 28 грудня
- AP: США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд. Днями США оголосять, що направлять Україні військову допомогу на $1,25 млрд, оскільки адміністрація чинного американського президента Джо Байдена прагне надати якнайбільше допомоги Києву до закінчення терміну його повноважень. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників, обізнаних із цього питання.
- Зеленський відповів на погрози Фіцо припинити постачання електроенергії до України. Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, "доручив" прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України". Так глава держави відреагував на погрози словацького прем'єра перекрити постачання електроенергії до України.
- Кабмін затвердив звільнення керівників Київської та Полтавської ОВА. 28 грудня уряд затвердив звільнення керівників Полтавської та Київської обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
- Газпром заявив, що припиняє постачання газу до Молдови нібито через несплату боргів. Російська компанія "Газпром" повідомила про припинення постачання природного газу до Молдови з 1 січня 2025 року. Причиною названо неспроможність АТ "Молдовагаз" виконувати фінансові зобов'язання за чинним контрактом.
- Путін перепросив у голови Азербайджану, а той заявив про зовнішню атаку на літак AZAL. Російський диктатор Володимир Путін зателефонував голові Азербайджану Ільгаму Алієву та перепросив за "трагічний інцидент" – аварію пасажирського літака 25 грудня. Той, своєю чергою, заявив, що літак був пошкоджений ззовні.
- В Україні спрощують видавання ПТП іноземцям-військовим та волонтерам. Кабмін затвердив новий порядок видавання посвідки на тимчасове проживання в Україні (ПТП) іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, та волонтерам. Про це повідомили у Міноборони.
Читайте також тексти дня:
Осадча, Дорофєєва, KOLA: сукні, костюми та аксесуари. 5 розкішних луків українських зірок
"Це одна війна". У Грузії та невизнаній Абхазії масові протести. До чого тут Москва?
Поп, рок, реп та святковий настрій: сім новинок останнього тижня 2024 року
Куди інвестувати новачкові. Складаємо портфель та обираємо інструменти
Заморожування сперми врятує демографію України? Все про ЕКЗ та кріоконсервацію