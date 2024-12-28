Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 28 декабря
- AP: США объявят новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд. На днях США объявят, что направят Украине военную помощь на $1,25 млрд, поскольку администрация действующего американского президента Джо Байдена стремится предоставить как можно больше помощи Киеву до истечения срока его полномочий. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.
- Зеленский ответил на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину. Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, "поручил" премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины". Так глава государства отреагировал на угрозы словацкого премьера перекрыть поставки электроэнергии в Украину.
- Кабмин утвердил увольнение руководителей Киевской и Полтавской ОВА. 28 декабря правительство утвердило увольнение руководителей Полтавской и Киевской областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
- Газпром заявил, что прекращает поставки газа в Молдову якобы из-за неуплаты долгов. Российская компания "Газпром" сообщила о прекращении поставок природного газа в Молдову с 1 января 2025 года. Причиной названа несостоятельность АО "Молдовагаз" выполнять финансовые обязательства по действующему контракту.
- Путин извинился перед главой Азербайджана, а тот заявил о внешней атаке на самолет AZAL. Российский диктатор Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за "трагический инцидент" – крушение пассажирского самолета 25 декабря. Тот, в свою очередь, заявил, что самолет был поврежден извне.
- В Украине упрощают выдачу ВНЖ иностранцам-военным и волонтерам. Кабмин утвердил новый порядок выдачи вида на временное жительство в Украине (ВНЖ) иностранцам, помогающим Силам обороны в отражении российской агрессии, и волонтерам. Об этом сообщили в Минобороны.
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