Шість головних новин України та світу на 22:00 4 вересня
Наслідки атаки (Фото: ДСНС Львівської області)
  1. У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи: РФ вбила сім і поранила понад 50 людей. За інформацією рятувальників, унаслідок атаки семеро людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей семи та 14 років. Ще 53 людини отримали травми (детальніше).
  2. Зеленський зустрівся зі "слугами": в Кабміні буде ще дев'ять ротацій. 4 вересня ввечері відбулось засідання фракції Слуга народу за участі президента Володимира Зеленського. Зокрема, присутнім представили повний перелік запланованих ротацій в уряді, повідомили LIGA.net два співрозмовники у керівництві фракції (детальніше).
  3. Шольц оголосив про замовлення ще 17 систем ППО для України. Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в середу на базі військово-повітряних сил на північному узбережжі поблизу Кіля (детальніше).
  4. Справа Коломойського: БЕБ встановило причетність до схем легалізації банку Курченка. Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася "за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку" (детальніше).
  5. Відключень побільшає: два блоки АЕС працюють з обмеженнями, втрачено 8% генерації – джерела. В Україні зростає кількість відключень електроенергії через проблеми на атомних електростанціях. Два блоки двох АЕС працюють не на повну потужність. Про це повідомили джерела LIGA.net на енергоринку (детальніше).
  6. У Полтаві ще розбирають завали після ракетної атаки РФ, 65 людей у важкому стані. В результаті ракетного удару Росії по Полтаві 3 вересня 65 людей перебувають у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін (детальніше).

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