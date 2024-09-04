Шість головних новин України та світу на 22:00 4 вересня
- У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи: РФ вбила сім і поранила понад 50 людей. За інформацією рятувальників, унаслідок атаки семеро людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей семи та 14 років. Ще 53 людини отримали травми (детальніше).
- Зеленський зустрівся зі "слугами": в Кабміні буде ще дев'ять ротацій. 4 вересня ввечері відбулось засідання фракції Слуга народу за участі президента Володимира Зеленського. Зокрема, присутнім представили повний перелік запланованих ротацій в уряді, повідомили LIGA.net два співрозмовники у керівництві фракції (детальніше).
- Шольц оголосив про замовлення ще 17 систем ППО для України. Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в середу на базі військово-повітряних сил на північному узбережжі поблизу Кіля (детальніше).
- Справа Коломойського: БЕБ встановило причетність до схем легалізації банку Курченка. Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася "за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку" (детальніше).
- Відключень побільшає: два блоки АЕС працюють з обмеженнями, втрачено 8% генерації – джерела. В Україні зростає кількість відключень електроенергії через проблеми на атомних електростанціях. Два блоки двох АЕС працюють не на повну потужність. Про це повідомили джерела LIGA.net на енергоринку (детальніше).
- У Полтаві ще розбирають завали після ракетної атаки РФ, 65 людей у важкому стані. В результаті ракетного удару Росії по Полтаві 3 вересня 65 людей перебувають у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін (детальніше).
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