Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 4 сентября
- Во Львове завершили аварийно-спасательные работы: РФ убила семь и ранила более 50 человек. По информации спасателей, в результате атаки семь человек погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей семи и 14 лет. Еще 53 человека получили травмы (подробнее).
- Зеленский встретился со "слугами": в Кабмине будет еще девять ротаций. 4 сентября вечером состоялось заседание фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. В частности, присутствующим представили полный перечень запланированных ротаций в правительстве, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве фракции (подробнее).
- Шольц объявил о заказе еще 17 систем ПВО для Украины. Германия заказала Украине 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду на базе военно-воздушных сил на северном побережье возле Киля (подробнее).
- Дело Коломойского: БЭБ установило причастность к схемам легализации банка Курченко. Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более 4 млрд гривен состоялась "при участии банка одного из подсанкционных олигархов, который находится в международном розыске" (подробнее).
- Отключений станет больше: два блока АЭС работают с ограничениями, потеряно 8% генерации – источники. В Украине растет количество отключений электроэнергии из-за проблем на атомных электростанциях. Два блока двух АЭС работают не в полную мощность. Об этом сообщили источники LIGA.net на энергорынке (подробнее).
- В Полтаве еще разбирают завалы после ракетной атаки РФ, 65 человек находятся в тяжелом состоянии. В результате ракетного удара России по Полтаве 3 сентября 65 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин (подробнее).
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