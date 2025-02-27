Шість головних новин України та світу на 23:00 27 лютого
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)
  1. Трамп на рік продовжив санкції США проти Росії. Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Офіційний документ було опубліковано у Федеральному реєстрі США.
  2. ЗСУ перегрупувалися і сповільнили наступ росіян на Новопавлівському напрямку – Сирський. На Новопавлівському напрямку проведено перегрупування українських військ, що сповільнило просування росіян на більшості загрозливих ділянок. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
  3. Арктика може стати зоною економічної співпраці США і Росії – Bloomberg. Американські та російські посадовці визначили Арктику як можливу територію для економічної співпраці. Про це пише Bloomberg, посилаючись на ознайомлених із питанням співрозмовників.
  4. Україна націоналізує заправки російської Татнєфті: є рішення ВАКС. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 27 лютого, задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти російської компанії ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" і стягнення в дохід держави її українських активів. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.
  5. BFMTV: Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але Макрон переконав його. У США скасовували візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого, але президент Франції Емманюель Макрон зміг переконати Дональда Трампа. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на неназваного співрозмовника з дипломатичних кіл Франції.
  6. Рубіо про зустрічі з росіянами: Переговорів не було, ми не сіли над картою і малювали лінії. Державний секретар США Марко Рубіо запевняє, що зустрічі американців із росіянами не були переговорами – це лише перевірка, чи справді вони налаштовані на завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.

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