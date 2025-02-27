Шість головних новин України та світу на 23:00 27 лютого
- Трамп на рік продовжив санкції США проти Росії. Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Офіційний документ було опубліковано у Федеральному реєстрі США.
- ЗСУ перегрупувалися і сповільнили наступ росіян на Новопавлівському напрямку – Сирський. На Новопавлівському напрямку проведено перегрупування українських військ, що сповільнило просування росіян на більшості загрозливих ділянок. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
- Арктика може стати зоною економічної співпраці США і Росії – Bloomberg. Американські та російські посадовці визначили Арктику як можливу територію для економічної співпраці. Про це пише Bloomberg, посилаючись на ознайомлених із питанням співрозмовників.
- Україна націоналізує заправки російської Татнєфті: є рішення ВАКС. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 27 лютого, задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти російської компанії ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" і стягнення в дохід держави її українських активів. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.
- BFMTV: Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але Макрон переконав його. У США скасовували візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого, але президент Франції Емманюель Макрон зміг переконати Дональда Трампа. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на неназваного співрозмовника з дипломатичних кіл Франції.
- Рубіо про зустрічі з росіянами: Переговорів не було, ми не сіли над картою і малювали лінії. Державний секретар США Марко Рубіо запевняє, що зустрічі американців із росіянами не були переговорами – це лише перевірка, чи справді вони налаштовані на завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.
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