Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 27 февраля
- Трамп на год продлил санкции США против России. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России. Официальный документ был опубликован в Федеральном реестре США.
- ВСУ перегруппировались и замедлили наступление россиян на Новопавловском направлении – Сырское. На Новопавловском направлении проведена перегруппировка украинских войск, что замедлило продвижение россиян на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
- Арктика может стать зоной экономического сотрудничества США и России – Bloomberg. Американские и российские чиновники определили Арктику как возможную территорию для экономического сотрудничества. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ознакомленных с вопросом собеседников.
- Украина национализирует заправки российской Татнефти: есть решение ВАКС. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 27 февраля, удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций против российской компании ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина" и взыскании в доход государства его украинских активов. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
- BFMTV: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но Макрон убедил его. В США отменяли визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, но президент Франции Эмманюэль Макрон смог убедить Дональда Трампа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на неназванного собеседника по дипломатическим кругам Франции.
- Рубио о встречах с россиянами: Переговоров не было, мы не сели над картой и рисовали линии. Государственный секретарь США Марко Рубио уверяет, что встречи американцев с россиянами не были переговорами – это лишь проверка, действительно ли они настроены на завершение войны. Об этом он сказал в интервью FoxNews.
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