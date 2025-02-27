Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 27 февраля
Дональд Трамп (Фото: ЭРА)
  1. Трамп на год продлил санкции США против России. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России. Официальный документ был опубликован в Федеральном реестре США.
  2. ВСУ перегруппировались и замедлили наступление россиян на Новопавловском направлении – Сырское. На Новопавловском направлении проведена перегруппировка украинских войск, что замедлило продвижение россиян на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
  3. Арктика может стать зоной экономического сотрудничества США и России – Bloomberg. Американские и российские чиновники определили Арктику как возможную территорию для экономического сотрудничества. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ознакомленных с вопросом собеседников.
  4. Украина национализирует заправки российской Татнефти: есть решение ВАКС. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 27 февраля, удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций против российской компании ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина" и взыскании в доход государства его украинских активов. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
  5. BFMTV: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но Макрон убедил его. В США отменяли визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, но президент Франции Эмманюэль Макрон смог убедить Дональда Трампа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на неназванного собеседника по дипломатическим кругам Франции.
  6. Рубио о встречах с россиянами: Переговоров не было, мы не сели над картой и рисовали линии. Государственный секретарь США Марко Рубио уверяет, что встречи американцев с россиянами не были переговорами – это лишь проверка, действительно ли они настроены на завершение войны. Об этом он сказал в интервью FoxNews.

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