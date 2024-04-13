Шольц: Говоритиму з Сі й про війну, КНР не підтримує Росію у її проведенні

КНР також може дати зрозуміти, що ця "безглузда імперіалістична війна повинна бути закінчена", вважає німецький канцлер

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін (Фото: EPA / KAY NIETFELD)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що говоритиме з очільником Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном про російсько-українську війну. Голова уряду ФРН вважає, що КНР не підтримує Росію у веденні війни.

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"Звичайно, це буде важливою частиною моїх дискусій. Річ у тім, що Китай не підтримує Росію у веденні жорстокої війни проти сусідньої України. Мир у Європі та непорушність кордонів є основними європейськими інтересами", – заявив Шольц.

Його запитали, чи може КНР відіграти роль посередника у війні.

На думку канцлера, ця країна також може дати зрозуміти, що ця "безглузда імперіалістична війна повинна бути закінчена".

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8 квітня речник уряду ФРН повідомив, що 14 квітня Шольц прибуде до Китаю з офіційним візитом, щоб обговорити з очільником країни Сі Цзіньпіном війну в Україні.

9 квітня президент Зеленський заявив, що відсутність постачання німецьких далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами диктатора Путіна щодо ядерної зброї – це сказав канцлер ФРН Шольц.

Шольц вважає, розмова з російським диктатором матиме сенс, коли Росія зрозуміє, що не буде нав'язаного нею миру, і той зрозуміє, що має припинити військову кампанію і вивести війська.

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