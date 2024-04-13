Шольц: Буду говорить с Си и о войне, КНР не поддерживает Россию в ее проведении

КНР также может дать понять, что эта "бессмысленная империалистическая война должна быть окончена", считает немецкий канцлер

Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: EPA/KAY NIETFELD)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет говорить с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином о российско-украинской войне. Глава правительства ФРГ считает, что КНР не поддерживает Россию в ведении войны.

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"Конечно, это будет важной частью моих дискуссий. Дело в том, что Китай не поддерживает Россию в ведении жестокой войны против соседней Украины. Мир в Европе и незыблемость границ являются основными европейскими интересами", – заявил Шольц.

Его спросили, может ли КНР сыграть роль посредника в войне.

По мнению канцлера, эта страна также может дать понять, что эта "бессмысленная империалистическая война должна быть окончена".

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8 апреля представитель правительства ФРГ сообщил, что 14 апреля Шольц прибудет в Китай с официальным визитом, чтобы обсудить с главой страны Си Цзиньпином войну в Украине.

9 апреля президент Зеленский заявил, что отсутствие поставок немецких дальнобойных ракет Taurus связано с угрозами диктатора Путина по поводу ядерного оружия – это сказал канцлер ФРГ Шольц.

Шольц считает, что разговор с российским диктатором будет иметь смысл, когда Россия поймет, что не будет навязанного ею мира, и тот поймет, что должен прекратить военную кампанию и вывести войска.

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