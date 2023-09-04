RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шольц показав свої травми з пробіжки. У нього подряпини та "піратська" пов'язка на оці: фото

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 13:10
Шольц показав свої травми з пробіжки. У нього подряпини та
Олаф Шольц після травми (Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/Twitter)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц показав травми на обличчі, які він нещодавно отримав під час пробіжки. Відповідне фото він опублікував у Twitter.

На знімку можна побачити садна на обличчі політика, а також "піратську" пов'язку на правому оці.

"Чекаю мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді", — заявив Шольц.

Раніше стало відомо, що канцлер впав та отримав травми під час пробіжки.

Через це з ним скасували низку публічних заходів.

  • Німеччина поки що спростовує можливість постачання ракет Taurus Україні.
  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив передання Україні новітніх дронів-розвідників Luna NG. Про їхні характеристики LIGA.net писала тут.
  • "Не голуби миру, а занепалі янголи". Шольц різко відповів противникам постачання зброї Україні. 

Читайте також: Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022 року. Обговорювали "запити" Путіна 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Німеччинаолаф шольцтравмаспорт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 