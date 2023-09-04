Шольц показав свої травми з пробіжки. У нього подряпини та "піратська" пов'язка на оці: фото

Канцлер Німеччини Олаф Шольц показав травми на обличчі, які він нещодавно отримав під час пробіжки. Відповідне фото він опублікував у Twitter.

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На знімку можна побачити садна на обличчі політика, а також "піратську" пов'язку на правому оці.

"Чекаю мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді", — заявив Шольц.

Раніше стало відомо, що канцлер впав та отримав травми під час пробіжки.

Через це з ним скасували низку публічних заходів.

Німеччина поки що спростовує можливість постачання ракет Taurus Україні.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив передання Україні новітніх дронів-розвідників Luna NG. Про їхні характеристики LIGA.net писала тут.

"Не голуби миру, а занепалі янголи". Шольц різко відповів противникам постачання зброї Україні.

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