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Шольц показал свои травмы с пробежки. У него ссадины и "пиратская" повязка на глазу: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 13:10
Шольц показал свои травмы с пробежки. У него ссадины и
Олаф Шольц после травмы (Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/Twitter)

Канцлер Германии Олаф Шольц показал травмы на лице, которые он недавно получил во время пробежки. Соответствующее фото он опубликовал в Twitter.

На снимке можно увидеть ссадины на лице политика, а также "пиратскую" повязку на правом глазу. 

"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", — заявил Шольц.

Ранее стало известно, что канцлер упал и получил травмы во время пробежки.

Из-за этого с ним отменили ряд публичных мероприятий. 

  • Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.
  • Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.
  • "Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине. 

Читайте также: Bild опубликовал переговоры Макрона и Шольца в марте 2022 года. Обсуждали "запросы" Путина 

Дмитрий Гриниченко
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СпортГерманиятравмаолаф шольц
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