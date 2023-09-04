Шольц показал свои травмы с пробежки. У него ссадины и "пиратская" повязка на глазу: фото

Канцлер Германии Олаф Шольц показал травмы на лице, которые он недавно получил во время пробежки. Соответствующее фото он опубликовал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На снимке можно увидеть ссадины на лице политика, а также "пиратскую" повязку на правом глазу.

"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", — заявил Шольц.

Ранее стало известно, что канцлер упал и получил травмы во время пробежки.

Из-за этого с ним отменили ряд публичных мероприятий.

Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.

"Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине.

Читайте также: Bild опубликовал переговоры Макрона и Шольца в марте 2022 года. Обсуждали "запросы" Путина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.