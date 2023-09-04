Шольц показал свои травмы с пробежки. У него ссадины и "пиратская" повязка на глазу: фото
04.09.2023, 13:10
Олаф Шольц после травмы (Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/Twitter)
Канцлер Германии Олаф Шольц показал травмы на лице, которые он недавно получил во время пробежки. Соответствующее фото он опубликовал в Twitter.
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На снимке можно увидеть ссадины на лице политика, а также "пиратскую" повязку на правом глазу.
"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", — заявил Шольц.
Ранее стало известно, что канцлер упал и получил травмы во время пробежки.
Из-за этого с ним отменили ряд публичных мероприятий.
- Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.
- Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.
- "Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине.
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