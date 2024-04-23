Шольц "заборонив" Путіну цитувати німецького філософа Канта

Канцлер Німеччини зазначив, що висловлювання Канта суперечать діям Росії, зокрема й у війні проти України

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за посилання на висловлювання філософа Іммануїла Канта. На його думку, ідеї мислителя не можуть поєднуватися з тим, що практикує Путін у своїй країні, і з нападом на Україну. Про це він сказав у промові з нагоди 300-річчя Канта, повідомляє німецьке видання Zeit.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Путін не має жодного права посилатися на Канта. Однак режим Путіна залишається відданим привласненню Канта та його праці майже за будь-яку ціну", – сказав Шольц.

Німецький канцлер зазначив, що Путін полюбляє зображати Канта, чиє рідне місто Кенігсберг зараз є російським ексклавом Калінінградом, як свого улюбленого філософа.

Усі фундаментальні твердження мислителя суперечать політиці російського диктатора, дії якого направлені на руйнування, про які в Європі мало хто міг би подумати у 21 столітті, наголосив Шольц.

Гідність та автономія особистості, як зауважив він, щодня "топчуться і присікаються в зародку" під час "автократії" Путіна, зокрема за допомогою засобів цензури, цифрової дезінформації та стеження.

Канцлер також нагадав про суперечливі заяви Путіна щодо Канта, де він казав, що той був категоричним противником вирішення міждержавних суперечок шляхом війни, й Росія нібито намагається дотримуватися цієї частини його вчення.

Справжній мир "завжди виходить за рамки" простого припинення вогню та відтермінування бойових дій, сказав він.

"Кожному, на кого напали, дозволено захищатися", – додав Шольц.

27 березня глава США Байден назвав Путіна "м'ясником", заявивши, що Америка могла б захистити Україну від нього, якби збільшили податки для американських мільярдерів.

29 березня Зеленський сказав, що Байден обережно ставиться до Путіна, бо вважає його "божевільним та непередбачуваним".

Читайте також: Пісторіус порівняв Путіна з Гітлером та закликав Європу готуватися до великої агресії РФ