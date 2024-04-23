Шольц "запретил" Путину цитировать немецкого философа Канта

Канцлер Германии отметил, что высказывания Канта противоречат действиям России, в частности, и в войне против Украины

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике российского диктатора Владимира Путина за ссылку на высказывания философа Иммануила Канта. По его мнению, идеи мыслителя не могут сочетаться с практикующим Путин в своей стране и с нападением на Украину. Об этом он сказал в речи по случаю 300-летия Канта, сообщает немецкое издание Zeit.

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"Путин не имеет никакого права ссылаться на Канта. Тем не менее, режим Путина остается приверженным присвоению Канта и его труда почти любой ценой", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что Путин любит изображать Канта, чей родной город Кенигсберг сейчас является российским эксклавом Калининградом как своего любимого философа.

Все фундаментальные утверждения мыслителя противоречат политике российского диктатора, действия которого направлены на разрушения, о которых в Европе мало кто мог бы подумать в 21 веке, подчеркнул Шольц.

Достоинство и автономия личности, как отметил он, ежедневно "топчутся и пресекаются в зародыше" во время "автократии" Путина, в частности, посредством средств цензуры, цифровой дезинформации и слежки.

Канцлер также напомнил о противоречивых заявлениях Путина по поводу Канта, где он говорил, что тот был категорическим противником разрешения межгосударственных споров путем войны, и Россия якобы пытается придерживаться этой части его учения.

Настоящий мир "всегда выходит за рамки" простого прекращения огня и отсрочки боевых действий, сказал он.

"Каждому, на кого напали, разрешено защищаться", – добавил Шольц.

27 марта глава США Байден назвал Путина "мясником", заявив, что Америка могла бы защитить Украину от него, если бы увеличили налоги для американских миллиардеров.

29 марта Зеленский сказал, что Байден осторожно относится к Путину, поскольку считает его "сумасшедшим и непредсказуемым".

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