Шоста група добровольців Українського легіону у жовтні підпише контракти із ЗСУ

До Сил оборони приєднаються кілька десятків добровольців з-поміж українців, які живуть за кордоном, заявив Василь Боднар

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

У п’ятницю, 10 жовтня, чергова група українців, які проживають за кордоном, У Любліні підпише контракти з Силами оборони. Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, це вже шоста група, йдеться про кількадесят добровольців.

Боднар наголосив, що попри всі спроби дискредитувати діяльність рекрутингового центру, він продовжує працювати, набір добровольців Українського легіону триває безперервно.

"Так, це не сотні чи тисячі людей, але ведеться системна робота. Опрацьовується велика кількість заявок, обираються найкращі кандидати, є очевидний прогрес", – констатував дипломат.

Посол розповів, що рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні функціонує вже рік, а його робота себе виправдовує.

Тому центр і надалі функціонуватиме й набиратиме українських добровольців за кордоном до лав Сил оборони.

Про створення Українського легіону 8 липня 2024 року оголосив Зеленський під час зустрічі у Польщі з прем'єр-міністром Туском.

Глава Міноборони Польщі заявляв, що кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилася "вкрай малою".

Проте вже у жовтні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які бажають приєднатися до Українського легіону.