Шестая группа добровольцев Украинского легиона в октябре подпишет контракты с ВСУ

К Силам обороны присоединятся несколько десятков добровольцев из числа украинцев, живущих за рубежом, заявил Василий Боднар

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

В пятницу, 10 октября, очередная группа украинцев, проживающих за рубежом, в Люблине подпишет контракты с Силами обороны. Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, это уже шестая группа, речь идет о нескольких десятках добровольцев.

Боднар отметил, что несмотря на все попытки дискредитировать деятельность рекрутингового центра, он продолжает работать, набор добровольцев Украинского легиона продолжается непрерывно.

"Да, это не сотни или тысячи людей, но ведется системная работа. Обрабатывается большое количество заявок, выбираются лучшие кандидаты, есть очевидный прогресс", – констатировал дипломат.

Посол рассказал, что рекрутинговый центр при генконсульстве Украины в Люблине функционирует уже год, а его работа себя оправдывает.

Поэтому центр и в дальнейшем будет функционировать и набирать украинских добровольцев за рубежом в ряды Сил обороны.

О создании Украинского легиона 8 июля 2024 года объявил Зеленский во время встречи в Польше с премьер-министром Туском.

Глава Минобороны Польши заявлял, что количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалась "крайне мало".

Однако уже в октябре был начат набор добровольцев среди граждан Украины, желающих присоединиться к Украинскому легиону.