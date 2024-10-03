Сікорський – про суперечку із Зеленським: Я справді можу поставити питання руба

Радослав Сікорський заявив, що отримав у Києві запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішено

Радослав Сікорський (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що може поставити питання руба. Так він прокоментував суперечку із президентом Володимиром Зеленським під час переговорів у Києві, передає Польське радіо.

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На запитання ведучої, чи справді дійшло до конфлікту на зустрічі між Зеленським і Сікорським, він відповів: "Я справді можу поставити питання руба. За їхніми плодами пізнаємо їх".

Також глава МЗС Польщі прокоментував дані про те, що у 2025 році Український інститут національної пам’яті планує пошуки останків жертв Волинської трагедії. Він висловив сподівання, "що цей християнський обов’язок буде просто виконано".

Сікорський згадав, що говорив на цю тему із Зеленським у вересні.

"Розмовляючи в Києві три тижні тому, я сказав, що отримав запевнення, що це питання буде вирішено. Нехай воно буде вирішене, бо ми хочемо його вирішити не для того, щоб дратувати Україну, а для того, щоб польсько-українське примирення, дружба, союз були без цього болючого питання", – наголосив Сікорський.

Голову МЗС також запитали, чи згоден він із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем, що без ексгумації польських жертв не буде згоди Польщі на вступ України до Європейського Союзу.

"Я переконую українську сторону, що краще це розв'язати до того, як ми дійдемо до таких радикальних рішень. І українська сторона натякає, що, можливо, це можна владнати", – сказав глава польської дипломатії.

17 вересня журналіст Вітольд Юраш у своїй колонці для видання Onet, посилаючись на джерела, писав, що під час переговорів у Києві польська делегація "була здивована манерою спілкування" Зеленського.

Зокрема, під час зустрічі виникло непорозуміння щодо теми Волині. Президент України нібито заявив, що Польща використовує це питання для внутрішньополітичних цілей, а аргументи Сікорського про важливість ексгумацій і поховань як християнського жесту, за повідомленням Юраша, також не знайшли підтримки у Зеленського.