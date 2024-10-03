Сикорский – о споре с Зеленским: Я действительно могу поставить вопрос ребром
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что может поставить вопрос ребром. Так он прокомментировал спор с президентом Владимиром Зеленским во время переговоров в Киеве, сообщает Польское радио.
На вопрос ведущей, действительно ли дошло до конфликта на встрече между Зеленским и Сикорским, он ответил: "Я действительно могу поставить вопрос ребром. По их плодам узнаем их".
Глава МИД Польши прокомментировал данные о том, что в 2025 году Украинский институт национальной памяти планирует поиски останков жертв Волынской трагедии. Он выразил надежду, "что эта христианская обязанность будет просто исполнена".
Сикорский вспомнил, что говорил на эту тему с Зеленским в сентябре.
"Говоря в Киеве три недели назад, я сказал, что получил заверение, что этот вопрос будет решен. Пусть он будет решен, потому что мы хотим его решить не для того, чтобы раздражать Украину, а для того, чтобы польско-украинское примирение, дружба, союз были без этого болезненного вопроса", – подчеркнул Сикорский.
Главу МИД также спросили, согласен ли он с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, что без эксгумации польских жертв не будет согласия Польши на вступление Украины в Европейский Союз.
"Я убеждаю украинскую сторону, что лучше это решить до того, как мы дойдем до таких радикальных решений. И украинская сторона намекает, что, возможно, это можно уладить", – сказал глава польской дипломатии.
17 сентября журналист Витольд Юраш в своей колонке для издания Onet, ссылаясь на источники, писал, что во время переговоров в Киеве польская делегация "удивилась манере общения" Зеленского.
В частности, во время встречи возникло недоразумение по теме Волыни. Президент Украины якобы заявил, что Польша использует этот вопрос для внутриполитических целей, а аргументы Сикорского о важности эксгумаций и захоронений как христианского жеста, по сообщению Юраша, также не нашли поддержки у Зеленского.
- 23 июля вице-премьер-министр и министр обороны Польши Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.
- 19 сентября Onet писало, что МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.
- 30 сентября в МИД Польши заявили, что Варшава поднимет вопрос эксгумации польских жертв Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в ЕС.