Сикорский – о споре с Зеленским: Я действительно могу поставить вопрос ребром

Радослав Сикорский заявил, что получил в Киеве заверение, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии будет решен

Радослав Сикорский (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что может поставить вопрос ребром. Так он прокомментировал спор с президентом Владимиром Зеленским во время переговоров в Киеве, сообщает Польское радио.

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На вопрос ведущей, действительно ли дошло до конфликта на встрече между Зеленским и Сикорским, он ответил: "Я действительно могу поставить вопрос ребром. По их плодам узнаем их".

Глава МИД Польши прокомментировал данные о том, что в 2025 году Украинский институт национальной памяти планирует поиски останков жертв Волынской трагедии. Он выразил надежду, "что эта христианская обязанность будет просто исполнена".

Сикорский вспомнил, что говорил на эту тему с Зеленским в сентябре.

"Говоря в Киеве три недели назад, я сказал, что получил заверение, что этот вопрос будет решен. Пусть он будет решен, потому что мы хотим его решить не для того, чтобы раздражать Украину, а для того, чтобы польско-украинское примирение, дружба, союз были без этого болезненного вопроса", – подчеркнул Сикорский.

Главу МИД также спросили, согласен ли он с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, что без эксгумации польских жертв не будет согласия Польши на вступление Украины в Европейский Союз.

"Я убеждаю украинскую сторону, что лучше это решить до того, как мы дойдем до таких радикальных решений. И украинская сторона намекает, что, возможно, это можно уладить", – сказал глава польской дипломатии.

17 сентября журналист Витольд Юраш в своей колонке для издания Onet, ссылаясь на источники, писал, что во время переговоров в Киеве польская делегация "удивилась манере общения" Зеленского.

В частности, во время встречи возникло недоразумение по теме Волыни. Президент Украины якобы заявил, что Польша использует этот вопрос для внутриполитических целей, а аргументы Сикорского о важности эксгумаций и захоронений как христианского жеста, по сообщению Юраша, также не нашли поддержки у Зеленского.