Сім головних новин України та світу на 19:00 15 січня

Головнокомандувач ЗСУ Залужний підтвердив знищення літака А-50 та Іл-22, а президент Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії, де візьме участь у Давоському форумі

Володимир Зеленський (Фото: Ignazio Cassis\Twitter)

1. Залужний та Повітряні сили підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 – відео. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підтвердив знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 росіян (детальніше).

2. Україна хоче залучити Китай до переговорів про мир. У Пекіні згодні. Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на брифінгу, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак (детальніше).

3. ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям. Організація Об’єднаних Націй 15 січня звернулася до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку українських громад, які постраждали від війни, та українських біженців протягом 2024 року (детальніше).

4. Зеленський прибув з візитом до Швейцарії. Візьме участь у Давоському форумі. Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії, де він планує зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі (детальніше).

5. Міноборони Британії про безпекову угоду з Україною: 2024 рік має стати точкою перелому. Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що 2024 рік має стати "точкою перелому", а для України – роком, коли "може вирішитися доля нації". Також він деталізував моменти з угоди у сфері оборони між Україною та Британією й уточнив, що країна з початку великої війни вже підготувала 60 000 військових Збройних Сил України (детальніше).

6. Журналіст Ніколов, який розслідує корупцію, заявив, що до нього "ломились". Поліція перевіряє. Журналіст-розслідувач та співзасновник видання Наші гроші Юрій Ніколов заявив, що ввечері 14 січня до його квартири "ломилися невідомі" і кричали йому, щоб "йшов воювати". Він вважає, що це пов'язано з його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони (детальніше).

7. Microsoft вийшов на перше місце у світі за ринковою капіталізацією. Допоміг ШІ. Microsoft випередив Apple і став найбільшою у світі компанією за ринковою капіталізацією. Наразі ринкова вартість Microsoft – $2,887 трлн, Apple – $2,875 трлн (детальніше).

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